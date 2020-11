Después de la Selección, Mourinho no tendrá en cuenta a Davinson

Este fin de semana, vuelve a la acción el fútbol a nivel de clubes en Europa tras el parón de selecciones, donde Davinson Sánchez no fue recibido con buenas noticias.

Uno de los mejores partidos de la próxima jornada de la Premier League, lo protagonizarán dos de los más importantes equipos del campeonato este sábado, el Tottenham Hotspur recibe al Mánchester City en Londres, por lo que el técnico de los Spurs, José Mourinho, estuvo hablando de lo que será este juego y se refirió directamente al colombiano Davinson Sánchez.

La razón por la que llegó a hablar del central colombiano, fue por los diferentes asuntos que hay con los juegos internacionales, resumiendo que para un director técnico hay varios problemas con los que lidiar para la correcta gestión de la plantilla de su equipo, poniendo como ejemplo a Sánchez y al lateral marfileño, Serge Aurier.

“Es un trabajo muy complejo pero tienes que tratar de que todo funcione. Yo podría venir y llorar sobre los jugadores en sus selecciones nacionales, viajando. Aurier jugó en Madagascar, a Davinson no lo he visto, lo veré hoy por primera vez y mañana ya será el partido. No podrían ir en esa dirección, prefiero recuperar a los jugadores lo mejor que podamos y poner el mejor equipo“.

Con esto, se entiende que Mourinho no lo tendrá presente para este fundamental partido frente a equipo de Pep Guardiola, por lo que será un partido más donde el jugador seguirá sin encontrar continuidad, pues a lo largo de esta temporada, no suma muchas participaciones como titular y ya son más los juegos donde se ha quedado observando el juego desde el banco.