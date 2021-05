“Desde que empezó en la Selección, James ha hecho cosas importantes”

La desconvocatoria de James Rodríguez a la Selección Colombia continúa siendo foco de polémica y comentarios, aún con las explicaciones de Reinaldo Rueda. Ahora, las opiniones llegaron desde alguien con mucha propiedad en el fútbol peruano, donde analizan a la Tricolor que recibirán en la fecha 7 de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

Se trata de Claudio Pizarro, el exfutbolista que fue internacional con la Selección inca, quien se despachó en elogios para el 10 del combinado patrio. “James, desde que empezó en la Selección, siempre ha cumplido con su trabajo y ha hecho cosas importantes. Jugué con Tressor Moreno en Alianza Lima, empezamos juntos y me sorprendió. Hicimos una buena dupla. Por último, el Pibe Valderrama. No sé si jugué o no contra él, pero fue uno de los mejores jugadores que tuvo Colombia”, dijo, haciendo un recuento de los futbolistas cafeteros que considera superiores.

Incluso, defendió al volante del Everton FC en un tema que ha sido fuertemente criticado: la salida del balompié alemán. “Jugadores con la calidad de James es difícil que le vaya mal en un club. Tal vez no tuvo las oportunidades necesarias en el Bayern, a pesar de que anotó y aportó mucho. Ahora, en el Everton hace un gran campaña”, concluyó.

Colombia y Perú se medirán este jueves a las 9:00 de la noche, en el estadio Nacional, de Lima.