¡Descartado!: “Lo siento, aficionados de Falcao”

El club de la MLS Portland Timbers parecía estar en franca competencia para quedarse con el fichaje de Falcao García.

Si bien se ha dicho que existe un fuerte interés de la MLS por Falcao y que en Galatasaray no se opondrán, desde luego una vez queden acordados los valores de una eventual transferencia, ya hay un club que le bajó el pulgar a la opción de Radamel.

El Tigre no pasa por sus mejores días en el club turco. Lesionado, sin chances claras de saber cuándo se daría su regreso, la incomodidad es grande. Galatasaray estaría buscando la manera de salir de Falcao, tal y como se ha anunciado de distintas maneras en medios de ese país.

Mientras tanto, la MLS presiona. Ganó terreno hace algunos días con la noticia que indicaba un posible acercamiento entre Falcao y el club Portland Timbers.

Dado el momento actual del delantero colombiano, así como la incertidumbre en Galatasaray, tomó bastante fuerza. Además, no es esquivo el interés que tendría el jugador por irse a los Estados Unidos.

De cualquier manera, al menos por ahora, esa chance de jugar en el Portland ha sido descartada. No n absoluto, pero de la información solo resta el rumor. “Falcao García es un jugador y personalidad TOP, me encantaría verlo en la MLS pero que quede claro, NO estamos en contacto con él, ni su gente. Lo siento, aficionados de Falcao”, afirmó el propietario del club estadounidense, Merritt Paulson.

¿Qué quiere hacer Galatasaray con Falcao?

La postura del club turco reside en razonar. Se consecuentes con lo que el jugador les exprese. Si sale una oferta y todos convence, lo dejarán ir. Si no, seguirá ligado al club turco, donde Radamel tiene contrato vigente hasta el 30 de junio del año 2022.

“Falcao mejorará y vendrá. Si Falcao nos dice: “Encontré este club, quiero traspasar” se irá. Hay ofertas de clubes árabes y de Sudamérica, pero él no acepta. Si tiene una oferta que apruebe, la aceptaremos si cumple con las condiciones del club”, aseguró hace unos días el presidente del club turco, Mustafa Cengiz.