Respuesta oficial a petición de tener hinchas en Colombia vs. Uruguay

No hay forma. No insistan más. Es un tema en el cual prima la salud sobre lo económico. Colombia vs. Uruguay se jugará sin hinchas en el Metropolitano.

No se puede. Se entiende la buena voluntad y por eso se recibió la propuesta por parte del Gobierno. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, lideró la iniciativa con anuencia de la Federación Colombiana de Fútbol. La idea: permitir al menos un 15% del aforo con que cuenta el estadio Metropolitano para tener hinchas en el compromiso Colombia vs. Uruguay, de la tercera fecha en las Eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar.

Dicho compromiso se debe jugar el día 13 de noviembre desde las 3:30 p.m. El horario, que ya era controvertido (los uruguayos lo protestaron), se prestaba de alguna forma para poder tener gente en las tribunas. Además, la propuesta incluía todo tipo de garantías en materia de bioseguridad.

No es un manejo superficial, ni más faltaba. La propuesta lo tenía todo. Esperaban el sí del Gobierno Nacional, pero… encontraron un no, rotundo. De esos que cierran cualquier posibilidad para volverlo a intentar.

“Qué más quisiéramos que se pudiera tener público en los estadios. Ayer recibimos una solicitud del alcalde de Barranquilla, también con la anuencia de la Federación Colombiana de Fútbol; y la comisión de expertos del Ministerio de Salud, de la cual el Ministerio del Deporte no hace parte, por ahora negó la solicitud de que exista cualquier tipo de aforo para el partido del próximo 13 de noviembre”, explicó el ministro del deporte, Ernesto Lucena, a Caracol Radio.

No es posible porque actualmente hay preocupación de las autoridades, ante los aumentos de contagios por coronavirus. El temor a que el pico se dispare por rebrotes no permite aún flexibilizar algunas medidas, por más garantías de salud. El riesgo es considerable.

Por otra parte, al ministro Lucena también le preocupa la cantidad de gente que se aglomera en los alrededores del estadio, tanto en compromisos de la Selección, como en los demás escenarios del país, cuando se disputan encuentros de la Liga Betplay.

“No solo es que existan unos protocolos dentro del estadio, que creo se podrían manejar bien, sino todo lo que sucede a los alrededores y sobre todo cuando gana un equipo, en este caso la Selección Colombia”, afirmó el funcionario del Gobierno Nacional.