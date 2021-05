Dávinson Sánchez: “Estoy agradecido con el América de Cali”

El defensor de la Selección Colombia habló sobre el proceso que tuvo en las categorías de formación de América y que muchos desconocen.

Dávinson Sánchez se mantiene hoy en día como uno de los jugadores más valiosos que ha salido de Atlético Nacional alcanzando cifras históricas en cuanto a ventas, sin embargo, lo que muchos desconocen de este jugador es que antes de llegar al cuadro paisa, estuvo durante muchos años en las categorías de formación del América de Cali, hasta 2011, cuando en el club tomaron la decisión de cerrar la cantera.

En diálogo con el consulado colombiano en el Reino Unido, el defensor del Tottenham recordó esta etapa durante los inicios de su carrera. “A los 6 años estaba en América de Cali y soy muy agradecido con ellos, porque desde esa edad ellos se hicieron cargo de mis transportes. Ahí pasé toda mi infancia, siempre destacándome, estando entre los mejores y preparándome“.

Comentó que vivió épocas complicadas en el club. “A los 13 años me fracturo la tibia y el peroné, pasé 8 meses con un yeso y en un momento le dije a mi mamá que no quería ir más a Cascajal (sede deportiva del América de Cali) a entrenar. Ella me dijo que no habían hecho un esfuerzo desde los 6 años para que abandonara“.

Actualmente no pasa por un buen momento, pues esta temporada llegó a desvalorizarse en el mercado de manera importante y desde las directivas de los Spurs habrían tomado la decisión de que no seguirá en el equipo. Ahora le queda concentrarse para lo que viene con la Selección Colombia tanto en eliminatorias como en la Copa América.