Napoli clasificó a la penúltima instancia de la Copa Italia eliminando a Spezia. David Ospina atajó el partido que terminó 4-2 y que llevó al equipo a una llave en la que enfrentará a otro equipo con colombianos.

3 de los 4 semifinalistas cuentan con hombres de la Selección Colombia. Las llaves quedaron de esta forma: Napoli (David Ospina) vs. Atalanta (Luis Fernando Muriel y Duván Zapata); y Juventus (Juan Guillermo Cuadrado) vs. Inter de Milán. Estas llaves se disputarán en partidos de ida y vuelta. Arrancan el 3 de febrero.

Napoli fue el último en clasificarse. Lo hizo con David Ospina como arquero titular ante Spezia, que tuvo a Kevin Agudelo en el segundo tiempo. El juego terminó 4-2. Marcaron Kalidou Koulibaly, Hirving Lozano, Matteo Politano y Eljif Elmas. Al colombiano le anotaron Emmanuel Quartsin y Gennaro Acampora.

Así se alcanzó la clasificación. Napoli avanza en la Copa Italia que ganó 6 veces en su carrera y en la que ya David Ospina fue campeón (2019-20). Tiene la posibilidad de jugar por llegar a otra final. Para eso deberá superar nada menos que al Atalanta que sorprende a más de uno con los goles de los colombianos Luis Fernando Muriel y Duván Zapata.

🇮🇹 Goal-filled match between Napoli and Spezia !

⚽️ 5' Koulibaly

⚽️ 20' Lozano

⚽️ 30' Politano

⚽️ 40' Elmas

⚽️ 71' Gyasi

⚽️ 73' Acampora

FT: #Napoli 4-2 #Spezia

Congratulations to Napoli for their semi-final 👏#CoppaItalia #NapoliSpezia

pic.twitter.com/qjfxgP0Y6h

— Best of Serie A 🇮🇹 (@BestOfSerieA) January 28, 2021