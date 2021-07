David Ospina: la carta de su hermana tras los penaltis con Uruguay y el recuerdo de su padre

Pasó el partido con el que David Ospina se consolidó como leyenda de la Selección Colombia. Y su hermana Daniela lo homenajeó con una carta que compartió en redes sociales. Recordó a su padre.

Lo hizo tras el compromiso en el que David Ospina se convirtió en el futbolista con más partidos disputados con la camiseta de la Selección Colombia y en el que además fue gran figura atajando un par de penaltis en la definición ante Uruguay. Ahí la Tricolor logró el paso a la semifinal en la que se enfrentará a Argentina.

Luego de eso Daniela Ospina escribió lo siguiente:

“Esta mañana me levanté pensando en mi hermano, en mi mejor amigo, en mi ejemplo y mi gran compañía y decidí escribir algo que no solo quiero compartir con él sino con todos ustedes:

Muchos sabemos que este es un día muy importante para ti y no quería dejar pasar este día para decirte con todo el amor y el respeto que te admiro demasiado y me siento infinitamente orgullosa de ti, porque no cualquiera hace una carrera como tú tan intachable y no cualquiera llega a 112 partidos siendo leyenda en su país y mucho menos de la manera que lo has hecho, con tanto respeto, profesionalismo, dedicación y corazón para defender cada partido y para dejar tu alma en la cancha. ¡Felicitaciones por este nuevo logro! Porque hacer historia es de valientes, de personas con corazón y alma grandes y poderosas. Por eso, simplemente puedo decir que me siento muy afortunada de ser tu hermana, de poder vivir y celebrar cada día tus logros y agradecer tu ejemplo y tu amor incondicional. No olvides nunca que en la tierra y en el cielo TE AMAMOS INFINITO – DANI Y PAPI ❤”.

Además Daniela Ospina compartió un chat en el cual se lee que David pensó en su padre segundos antes de atajar uno de los penaltis de los uruguayos: “Viejo este es mío”, fue el pensamiento con el que el guardameta se mentalizó para atajar el remate de Matías Viña. Ella respondió con emojis de caras llorando, ya que revivió el momento de la muerte de Hernán Ospina, quien el próximo 12 de julio cumplirá dos años de fallecido.