El arquero colombiano no estuvo presente en el último partido de la Selección Colombia cuando cayó derrotada 6-1 ante Ecuador por la cuarta fecha de las Eliminatorias.

David Ospina se recuperaría de las molestias físicas que sufrió con la Selección Colombia en las pasadas fechas de las Eliminatorias y ya podría volver a las canchas tras volver a Italia con su club, el Napoli, que ultima detalles para enfrentar al Milán este domingo 22 de noviembre a partir 2: 45 p.m. (hora colombiana) por la fecha 8 de la Serie A.

Ante la recuperación de Ospina, el cancerbero cafetero será de la partida del equipo que es dirigido por Gennaro Gattuso, quien, según medios locales, mantendría la rotación que ha llevado a cabo a lo largo del torneo y estaría Ospina en lugar de Alex Meret para el compromiso en el estadio San Paolo.

Además, la titular del colombiano también pasa por que el guardameta italiano estará desde la partida en la Europa League, torneo en el que enfrentarán la próxima semana al Rijeka por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Europa League el cuál se disputará el 26 de noviembre.

Así las cosas, Ospina estaría en óptimas condiciones para regresar a las canchas y pone en entre dicho lo ocurrido con la Selección Colombia que por molestias musculares no estuvo ante Ecuador. Luego de esto se rumoró que Ospina no estaría lesionado y fue por situaciones disciplinarias que no estuvo en ese partido en medio del escándalo que ha rodeado por estos días a la interna de la Selección Colombia.

Cabe aclarar que ante estos rumores, donde aparece también el nombre de David Ospina, la Selección Colombia y el propio James Rodríguez ya emitieron comunicados oficiales donde desmintieron dichas diferencias dentro del plantel cafetero.