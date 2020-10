Cucho Hernández, el VAR en España y sus fuertes declaraciones contra un árbitro

Getafe perdió por segunda vez en LaLiga. Cayó por 0-1 ante Granada en un partido que el Cucho Hernández jugó completo y que tuvo polémica. Un día después el colombiano atendió una rueda de prensa en la que habló fuerte.

Dentro de las declaraciones que dio, se refirió al árbitro Jesús Gil Manzano. Al Cucho Hernández le sorprendió que no utilizara el VAR para revisar el penalti que definió el partido. Fue una supuesta falta de Djené Dakonam sobre Yangel Herrera, que él considera que no debió ser sancionada.

▶: Cucho Hernández: triunfo ante el Barcelona, enojo y mensaje a sus compañeros

▶: LaLiga destacó el partido del Cucho Hernández ante el Barcelona

▶: Doblete de asistencias para el Cucho Hernández con Getafe

“No fue penalti. Nunca me gusta meterme en polémicas arbitrales. Soy de los primeros que digo que su trabajo es difícil, pero se complican la vida solos. No hay ningún problema en tomarse dos minutos en ir a ver la jugada y ya está. Me parece de locos. Pero es lo que hay”, dijo el Cucho Hernández.

Y agregó: “Sí me molesta que durante el partido el árbitro fue un poco irrespetuoso con nosotros, amenazándonos desde el primer minuto. Condiciona el partido, pero lo dejamos a un lado. Seguiré trabajando. Hay que mejorar esto del VAR, hay muchas polémicas, no me gusta meterme, pero toca decirlo”, agregó.

El Cucho Hernández en su tercera temporada en LaLiga

Jugó su sexto partido y se sorprendió por lo que pasó. “Lo mínimo que tenía que haber hecho el VAR es decirle al árbitro que la revisara. Que no se inmute y no le digan que vaya a revisarla, creo que es más culpa del VAR que del propio árbitro que está en el campo. Él interpreta una cosa, piensa que es penalti, pero para eso tenemos el VAR, para que vaya y analice. Si hubiese ido, no habría pitado penalti. Sorprendentemente no fue y parece que en el Coliseum no les gusta ir a ver el VAR”, añadió.

Ahora el Cucho Hernández defiende los intereses de Getafe. Participó en las 6 jornadas que lleva la competencia. En un partido logró 3 asistencias. Está pendiente de hacer su primer gol. “Vives del gol. Tus compañeros, el cuerpo técnico esperan que además del trabajo que haces, se marque el gol. Soy consciente de que ayer tuve una oportunidad de marcar y no entró. Eso pasa. Nos pasa a los delanteros, cuando no quiere entrar no entra y cuando estás en racha entra”, dijo.

Tabla de posiciones en LaLiga 2020-21