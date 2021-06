Cuadrado, lo que lamenta de Pitana y su explicación del porqué se quedaron parados

Hubo polémica en el partido que la Selección Colombia perdió con Brasil en la Copa América. En el entender de Juan Guillermo Cuadrado, hubo un error del árbitro Néstor Pitana en una acción clave para el 2-1 definitivo. Así lo explicó al final.

Consumado el resultado y con el sentimiento que le causó el marcador, Juan Guillermo Cuadrado habló en entrevista con DirecTV Sports. Al referirse a la acción que terminó en el 1-1 anotado por Roberto Firmino, habló del árbitro, de lo que sucedió con él en la cancha en ese momento y de la reacción tanto suya como del resto de hombres de la Selección Colombia.

▶: Del “¡Volvió Var-Sil!”, a “lo de Pitana es una vergüenza”

▶: El reclamo de la Selección Colombia en el gol de Firmino

▶: ¡El golazo de Luis Díaz a Brasil!

“En ese momento nos quedamos parados porque la regla dice que si el balón le pega al árbitro, se repite. Nos quedamos y ahí viene el centro en el que nos hacen el gol. Es lamentable porque es un árbitro de mucha experiencia y no sabía qué hacer. No nos decía nada. Estaba contra la espada y la pared y eso en un árbitro con tanta experiencia no debe suceder”, dijo Juan Guillermo Cuadrado.

Y agregó: “Ese gol descompone todo el trabajo y el esfuerzo que estaba haciendo el equipo. Es lamentable (…). Debemos reconocer que Brasil es una de las mejores selecciones, pero más allá de todo el esfuerzo que hicimos, es triste que en una jugada, conociendo los reglamentos, perdamos así. Hicimos todo para querer ganar el partido. Hay que tener la cabeza arriba y esperar qué pasa”.

La Selección Colombia cayó por segunda vez en 4 juegos de la fase de grupo. En todos ellos estuvo Juan Guillermo Cuadrado, que fue amonestado ante Brasil y quedó suspendido para el cruce de cuartos de final.