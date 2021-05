Cuadrado, la crisis de Juventus, ¿y sin Champions League por primera vez?

Juventus perdió este domingo ante AC Milan (0-3) y de esa forma hasta puso en peligro la clasificación a la próxima edición de la Champions League. Desde que Juan Guillermo Cuadrado está en el club siempre han ido al certamen.

Y ahora mismo, a falta de 3 jornadas para que finalice la Serie A, Juventus está afuera de la zona de clasificación al certamen de clubes más importante en Europa. El equipo dirigido por Andrea Pirlo ocupa la quinta casilla de la clasificación general y con eso solamente se estaría clasificando a la Europa League.

Así quedó tras perder un partido clave este domingo. Fue caída por 0-3 ante AC Milan con goles de Brahim Díaz, Ante Rebic y Fiyako Tomori. Juan Guillermo Cuadrado fue titular y jugó los 90 minutos del compromiso que dejó al equipo superado en la tabla de posiciones por Inter de Milán, Atalanta, AC Milan y Napoli.

De esta forma Juventus está por fuera de la clasificación a Champions League, competencia en la que participa de manera consecutiva desde 2012. Con el colombiano en el plantel ha estado siempre y ahora corre el riesgo de perdérsela. Le quedan 9 puntos en juego y está a 6 de esa zona.

“Es difícil de explicar, muchas cosas no funcionaron. Cuando pierdes 3-0 un partido tan importante hay que hacer varias consideraciones. No pienso dimitir. Empecé con mucho entusiasmo y sigo. Trabajo en un gran club, sabía que tendría dificultades, pero creo que podemos salir del momento difícil. Seguirá haciendo mi trabajo hasta que se me permita”, dijo el DT Andrea Pirlo en declaraciones a Sky Sport tras el juego.

“Tenía un proyecto distinto, pensaba tener a un equipo distinto. Trabajé en algunos aspectos, a veces nos fue bien, otras mal. Estoy convencido de que cuento con un óptimo equipo”. Él dice que no le puede “reprochar nada” a sus jugadores y apunta a continuar en el equipo en el que ha potenciado a Juan Guillermo Cuadrado en labores ofensivas.

Tabla de posiciones en la Serie A 2020-21