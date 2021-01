Cuadrado confesó el duro momento que vivió en Juventus tras dar positivo para COVID-19

Juan Guillermo Cuadrado, una de las figuras más destacadas en la Juventus de Turín, reveló detalles de su recuperación cuando se aisló del equipo al dar positivo para COVID-19.

El colombiano, que triunfa en el fútbol italiano, dio positivo en las pruebas PCR el pasado 5 de enero, motivo por el que se aisló del bianconeri y pensó en perderse la final de la Supercopa de Italia, en la cual estuvo ante su rápida recuperación. Sobre eso y cómo se recuperó, habló el colombiano para el medio ‘Sky Sports’.

“Rezamos con mi esposa por esa tranquilidad que muchas otras personas no podían tener. Personalmente siempre me entrené en el gimnasio que tengo en casa y eso me ayudó mucho”, dijo el colombiano que llegó a última a la convocatoria de la ‘Vecchia Signora’ para enfrentar al Napoli por la final de la Supercopa, de Italia, que resultó dándole un ´titulo más a Juan Guillermo.

Además, el medio europeo aprovechó la entrevista para preguntarle al exMedellín sobre su actualidad en la Juventus. “Siempre hemos creído en lo que podíamos hacer y en los partidos importantes mostramos nuestro ADN. Ahora estamos más cerca de los primeros puestos y lucharemos hasta el final”, concluyó.

Cabe recordar que el equipo de Juan Guillermo Cuadrado es cuarto del Calcio italiano con 36 puntos, a siete unidades del líder, Milán, equipo que también tiene un compromiso más que el bianconeri, motivo por el que la Liga italiana se pone interesante. El siguiente reto para la Juventus será este miércoles ante el SPAL por los cuartos de final de la Copa de Italia a partir de las 2: 45 p.m.