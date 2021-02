El Pibe Valderrama, sin contemplaciones con James y la Selección

De frente, como es su estilo, el Pibe Valderrama opinó sobre la situación de James Rodríguez y si su nivel amerita que sea llamado a la Selección Colombia.

Tratándose de un referente como James Rodríguez, de su importancia en el equipo y demás, su situación en la Selección Colombia se analiza con calma, escuchando a todos los actores y referentes. Uno de ellos, el Pibe Valderrama, tiene clara la importancia del volante actualmente al servicio del Everton.

“Yo a James solo le pido que juegue bien, que juegue el fútbol que sabe jugar, porque él tiene calidad. Es un jugador técnicamente bien dotado, tiene pase gol, buena pegada y siempre hace goles; él perdió juego, ahora lo esta retomando. Él cogía el balón y no se equivocaba nunca. Si la pierde, que vuelva y la pida. Si no se la pasamos a James y a Cuadrado, entonces ¿a quién se la pasamos? Ellos son los que invitan a jugar fútbol”, afirmó Valderrama en Blog Deportivo, de Blu Radio.

+ “A James Rodríguez le faltan cosas para llamarlo crack”. ¿Cuáles?

Al final de cuentas, Valderrama tiene mucho que decir frente a este caso, como quiera ha sido defensor de James, pero su experiencia cuando era el 10 de la Selección le da cierto aire de autoridad. Un hálito de autoridad que recubre cada palabra suya sobre la Tricolor. La voz de la experiencia.

“Siempre no. Si está bien, tiene que estar, si no está bien hay que llamar a otro. En el fútbol no hay nadie intocable. Cuando uno se lesiona viene otro. Si James Rodríguez está jugando bien, hay que llamarlo, si no está jugando bien, que no lo llamen. Si lo van a traer jugando mal o lesionado, no va a funcionar y se perjudica la Selección Colombia”, dijo acerca de una eventual convocatoria de James.

En marzo regresan las Eliminatorias sudamericanas y debe darse el primer llamado de Reinaldo Rueda. ¿Qué pasará entonces con James Rodríguez?