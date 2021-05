Críticas a James Rodríguez por su viaje anticipado a Colombia en avión privado

James Rodríguez recibió un permiso especial del entrenador del Everton FC, Carlo Ancelotti, para viajar a Colombia anticipadamente y terminarse de recuperar allí para poder integrar a la Selección durante las dos fechas de Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, contra Perú y Argentina.

Esto no cayó muy bien en muchos, puesto que no había terminado la Premier League y los Toffees tenían un crucial compromiso este domingo frente al Manchester City. Así lo consideró el periodista Richard Keys, del medio Bein Sports, quien criticó fuertemente al cucuteño por estar desplazándose hasta su país mientras su equipo sufría una goleada por 5-0.

“Veo que el talismán del Everton tiene en mente otras cosas además del último día crítico para su club. Aún así, al menos se mantiene caliente con una manta azul”, escribió en su cuenta de Twitter el comunicador, acompañando el texto con la fotografía del 10 de la Tricolor en un avión privado.

+ ¿Le alcanzó a Juventus para entrar a Champions League?

Justamente, Keys ya había arremetido contra el volante cucuteño hace unos días cuando dijo: “No puede correr. Si pudiera, no lo haría. Juega bien y es un lastre. No defenderá. Ponlo en el medio y los jugadores corren a su alrededor. Ha hecho 21 partidos esta temporada, jugando 1.764 minutos, principalmente bajo el sol. Vamos Carlo. Se te está tomando el pelo”, refiriéndose a su rendimiento durante la temporada con el conjunto británico.

I see Everton’s talisman has got things other than the last critical day for his club on his mind. Still – at least he’s keeping warm with a blue blanket. pic.twitter.com/T7PN2N9KM0

— Richard Keys (@richardajkeys) May 23, 2021