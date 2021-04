Cristian Zapata está llegando al final de su carrera en Europa

El defensor colombiano podría estar viviendo sus últimos meses en el fútbol europeo y se abren las puertas para que regrese al fútbol colombiano.

La temporada europea se acerca a su final y con ello, varios contratos de jugadores en las diferentes ligas. Uno de ellos es el del defensor central colombiano, Cristian Zapata, quien no tiene continuidad con el Genoa de Italia y lo que se ha podido conocer en diferentes medios es que no está en discusión el tema de la no renovación de su contrato, por lo que quedará como agente libre.

La principal razón, además de no ser considerado por el técnico de este club, es debido al alto costo de su salario, que está en 1,2 millones de euros por temporada, siendo uno de los más elevados de la plantilla. Con 34 años encima, el doblemente mundialista defensor podría considerar dar fin a su paso por el fútbol europeo.

En la actual campaña, apenas suma 700 minutos en 9 apariciones en la serie A, siendo su último partido en febrero de este año. Su actualidad no es buena, pues justamente fichó por este club de media tabla en 2019 para tener el protagonismo con el que ya no contaba en el AC Milán y ahora se habla nuevamente de la posibilidad de llegar al fútbol colombiano, aunque esto requeriría un ajuste salarial de su parte.

En Colombia, Zapata únicamente jugó en el Deportivo Cali cuando recién comenzaba su carrera profesional, siendo el primer paso de una larga estadía en el fútbol del viejo continente. En su momento ha sonado para equipos como Atlético Nacional o otros de Sudamérica como es Boca Juniors de Argentina, equipos que podrían pagar sus exigencias salariales.