Confirmado: ¡James Rodríguez sigue lesionado y no estará con Everton ante West Ham!

El propio Carlo Ancelotti, director técnico del Everton, confirmó en la rueda de prensa que James Rodríguez será baja este fin de semana ante West Ham.

Siguen las malas noticias para James Rodríguez en el equipo inglés, pues se perderá un juego más en la presente temporada. Cabe recordar que en el partido anterior ante Aston Villa, el colombiano fue anunciado dentro del 11 titular y no salió a la cancha por una molestia muscular, razón por la que no jugó ese compromiso y no lo hará tampoco este fin de semana.

+ ¡Ya se sabe cuándo juega la Selección Colombia en junio!

+ Conmovedor Mensaje de Falcao García por el triste momento que atraviesa el país

Así lo confirmó el DT italiano en la rueda de prensa previa al compromiso. “ James Rodríguez se pierde este partido, pero reanudará los entrenamientos a principios de la próxima semana”.

💪 | Abdoulaye Doucouré is AVAILABLE for Sunday’s game!

James Rodriguez misses out but will resume training at the start of next week.

Watch live: https://t.co/XC21kctoDI #WHUEVE pic.twitter.com/y7xJDsvwIR

— Everton (@Everton) May 7, 2021