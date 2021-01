Con gol de Morelos, Rangers se acerca cada vez más al título en Escocia

El Rangers de Glasgow, donde milita el colombiano Alfredo Morelos, sacó una nueva diferencia y se aproxima a romper la sequía de títulos.

Después que el Rangers cayera en bancarrota, el equipo no ha podido recuperar su esencia ganadora, pues desde su regreso a la primera división en 2016, el club no ha vuelto a ganar una Liga en Escocia y la racha viene desde hace 10 años. Sin embargo, tendría que pasar algo increíble para que la historia no cambie este año y la ilusión crece gracias a Alfredo Morelos.

+ Juventus es el tercer semifinalista de la Copa Italia: Cuadrado no jugó

+ Asistencia de Muriel, Zapata erró penal y Atalanta avanzó a semifinales de Copa Italia

+ Golazo de James Rodríguez a Leicester City

En el más reciente partido, donde su equipo se enfrentó al Hibernian, sumó tres puntos más gracias a un solitario gol del ‘Bufalo’. Sobre el minuto 50, el colombiano fue el finalizador de una buena jugada colectiva y logró conservar la diferencia de puntos con el Celtic, que también ganó en la jornada.

En video, el gol de Alfredo Morelos

yasss morelos pic.twitter.com/NQQw7vIB5X — RED WHITE AND BLUE (@_R_W_B_) January 27, 2021

Si bien no ha sido la temporada más goleadora para Morelos, pues apenas tiene 7 goles en el campeonato local, sumado a los 4 que ha convertido en la Europa League, terminaría por ser la campaña más exitosa, ya que en su carrera solamente tiene 8 subcampeonatos, con Medellín, en Finlandia y con el Rangers, por lo que el gol de hoy le ayudaría a acabar con su mala racha ganando su primer título.

Se jugó la fecha número 26 del campeonato que dura 33 y en esos partidos, Rangers sigue invicto y le saca 23 puntos de diferencia a su perseguidor más cercano. Celtic tiene tres partidos menos, porque de lo contrario, ya se podría proclamar al Rangers como campeón anticipado.