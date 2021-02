Colombia vs. Brasil, ¿Habrá público? El presidente Iván Duque respondió

Será un año con mucha actividad en la Selección Colombia; además de las Eliminatorias, también tendrá acción en la Copa América en este 2021.

Mucho se ha hablado sobre el tema de tener público en los estadios en el presente año, ya sea en Liga BetPlay, Eliminatorias y Copa América. Sin embargo, es una conversación que ya se está llevando a cabo pero depende de cómo avanza el virus y el porcentaje de contagiados en nuestro país.

Aunque ya no hay alerta roja en varias parte de Colombia, se ve muy lejana la posibilidad de volver a tener público en el primer semestre del 2021. Lo que se habla es que en la copa América podamos tener un aforo del 30%, teniendo en cuenta que para esa fecha ya habrá cierta cantidad de vacunados.

Ante esto, también se pensó en la posibilidad de que en las Eliminatorias se podría empezar a tener hinchas en los escenarios deportivos, que sirva como plan piloto para lo que será la Copa América que inicia en junio. Sin embago, el presidente de la República, Iván Duque, sentenció esta posibilidad.

“En este momento frente a la Eliminatoria no hay ninguna modificación para permitir público, nosotros tenemos que ser muy rigurosos, no estamos pensando en público para ese partido de la Eliminatoria. Somos muchos los que quisiéramos tener normalidad otra vez, pero cualquier tipo público en escenario deportivo trae la palabra aglomeración, tenemos que seguir evitándolo. Por ahora no habrá público el 26 marzo“.

Así las cosas, el compromiso entre Colombia vs. Brasil por la fecha 5 de las Eliminatorias se hará a puerta cerrada. Dicho encuentro está programado, de forma oficial, para el 26 de marzo a las 5:00 p.m., en el Metropolitano de Barranquilla.