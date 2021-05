Colombia vs. Argentina, por Eliminatorias, no se jugaría en Barranquilla y cambiaría de sede

Horas muy tensas se viven en estos momentos en la Conmebol, donde Colombia es el gran protagonista y, para muchos, el gran afectado.

Pues en contadas horas anunciarán que la Copa América no se jugaría en nuestro país por los problemas de la salubridad y de orden público que ha protagonizado durante más de dos semanas y donde ha salpicado de forma directa al fútbol.

+ ¡La Copa América 2021 no se jugaría en Colombia!

+ Kwai es el nuevo patrocinador de la Copa América

No siendo suficiente, también se conoció que el compromiso programado entre Colombia vs. Argentina, por la fecha 8 de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, el 8 de junio, cambiaría de localía, pues se jugaría en el país del sur del continente y no en Barranquilla, siendo local la ‘Albiceleste’.

Noticia @blogdeportivo: A esta hora se maneja la posibilidad en @CONMEBOL que el juego del 8 de junio entre @FCFSeleccionCol vs @Argentina se juegue en territorio Argentina y NO en Barranquilla por cuenta del tema orden publico…. vía @jbuscalia pic.twitter.com/F6JpS8jTWA — Sebastián Vargas 📻 ⚽🏈🥎🥌⛳🎤 (@sebasperiodista) May 20, 2021

Este es otro tema que se confirmará en las próximas horas, pues la Conmebol se habría cansado de postergar una decisión oficial mirando el día a día en nuestro país en cuanto a orden público se refiere, pues varias selecciones que estarán en la Copa América habrían presionado para ello y , a falta de dos semanas para empezar los partidos de Eliminatorias, el ente se vio en la obligación de tomar determinaciones.