¿Colombia puede dejar de ser sede de la Copa América 2021?

A 6 semanas del primer partido programado en Colombia por la Copa América 2021 (Brasil vs. Venezuela en Medellín), vuelve a dudarse de la posibilidad que el país asuma ese compromiso.

La versión del inicio de mayo tiene que ver con la alteración de la seguridad que está atravesando el territorio colombiano. Por ella ya la Conmebol debió intervenir al verse afectada. Para la semana del 3 al 7 de mayo, reprogramó los 3 partidos de sus competencias que debían jugarse en Colombia: Santa Fe vs. River, Atlético Nacional vs. Argentinos Juniors y La Equidad vs. Emelec. ¡Se disputarán en Paraguay!

▶: ¡Por fin! James Rodríguez se pronunció sobre la situación en Colombia

▶: Marcelo Gallardo lamentó lo que pasa en Colombia y confirmó viaje de River Plate a Armenia

▶: El sentido mensaje de Juan Fernando Quintero por la situación de Colombia

Con tal situación y en medio de la crisis de seguridad por la que atraviesa el país, se pone en duda de su capacidad para brindar garantías al momento de acoger los retos de la Copa América. Recordemos que Colombia es sede del Grupo B en el que jugarán las selecciones de Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú y la local. Están programados partidos en Medellín, Barranquilla, Cali y Bogotá.

Bajo tal marca, surgió una versión de prensa que se refiere al plan de Conmebol en caso de que la situación en Colombia no cambie: ¡Llevarla a Paraguay! Y eso aplica también en el caso de Argentina, país que acoge al Grupo A. Allí lo que tiene en duda su posibilidad de ser sede es el manejo de los casos de contagios por COVID-19.

El caso colombiano es la situación de orden público por la que ya se aplazaron partidos de la Liga BetPlay y ahora dejaron de disputarse compromisos tanto de la Copa Libertadores como de la Sudamericana. Se argumenta falta de garantías.Ya hay compromisos adquiridos y por eso la opción de cancelar la Copa o reprogramarla, no existe. Habría cambio de sede en caso de que en Colombia la situación no cambie en menos de 6 semanas.