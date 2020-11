Carlos Queiroz reaparece y lamentó la muerte de Maradona

El técnico de la Selección Colombia dejó un mensaje de despedida a Diego Armando Maradona. Sin embargo, recibió decenas de críticas.

La muerte de Diego Maradona sorprendió a propios y extraños, generando conmoción entre la mayoría de los actores en el fútbol que se han despedido del histórico jugador. Carlos Queiroz, técnico de la Selección Colombia, dejó un mensaje en sus redes sociales, donde lamenta la partida del icónico exjugador argentino.

+ Visitas de Diego Maradona a Colombia: Guillermo Ruiz

+ James Rodríguez y la emotiva despedida a Maradona

+ ¡Al aire! Valdano, entre lágrimas tras la muerte de Maradona

En un trino en portugués, Queiroz escribió lo siguiente. “No perdimos a Maradona, perdimos parte del fútbol… Maradona es el fútbol, el 10 que ganó la eternidad y la universalidad. A ti, Dieguito, que con mucho cariño me llamabas Carlito, gratitud por la magia de tu fútbol y por todo el apoyo en el Mundial de 2010“.

Não perdemos Maradona, perdemos parte do Futebol. Maradona é o futebol, o 10 que ganhou a eternidade e a universalidade. A ti, Dieguito, que com carinho me chamavas Carlito, gratidão pela magia do teu futebol e por todo o apoio, no Mundial 2010 e quando nos cruzámos na UAE. RIP

— Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) November 25, 2020