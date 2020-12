Carlos Queiroz: “Nunca pude contar con la mejor versión de James Rodríguez”

Carlos Queiroz habló luego de completar casi un mes fuera de la Selección Colombia sobre cómo se dio su salida del equipo y su relación con James Rodríguez.

No fue una buena despedida para Carlos Queiroz de la Selección Colombia tras llegar a un acuerdo con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) por sus malos resultados, entre los que se destacan los dos últimos encuentros que la Tricolor perdió por goleada en las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

Luego de confirmarse la rescisión de su contrato, empezaron a rondar rumores acerca de problemas a la interna del equipo cafetero, que, supuestamente, era el causal del bajo rendimiento del combinado nacional, algo que salió a desmentir la propia selección y su capitán, James Rodríguez quien era uno de los señalados.

Precisamente, sobre el diez del Everton, Carlos Queiroz habló para una entrevista que le concedió a la agencia de información EFE donde destacó lo que significa James para el fútbol mundial pero lamentó que no contó con su 100% en el equipo.

“A mí siempre me gusta hablar del equipo más allá de las personalidades e individualidades. Como siempre decía mi amigo Alex Ferguson, el equipo por encima de todo. Pero desafortunadamente para mí y para la Selección Colombia, nunca ha sido posible contar con James al 100% . La situación con Real Madrid y Bayern de Múnich ha sido que no ha tenido la regularidad que un jugador como James necesita para aportar su mejor fútbol. James en el Mundial de 2014 fue una sensación, y no ha sido posible tener su mejor contribución. Intentamos trabajar en buenas soluciones.

James ha sufrido mucho con la situación, el equipo también. Ahora que empezaba a jugar con regularidad en el Everton, nuestros caminos se separan porque el fútbol habló con crueldad para mí. Pero hablando, como me gusta, del equipo, pienso que se encontró con buenas soluciones. La Copa América salió bien. El rendimiento de los 16 primeros partidos fue muy bueno, con 32 puntos, por ejemplo nos habrían dado la clasificación para el Mundial”, confesó el entrenador portugués.