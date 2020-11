Carlos Queiroz habló sobre la situación de Sebastián Villa

OneFootbal

Carlos Queiroz, en la rueda de prensa posterior a la lista de convocados de la Selección Colombia, habló sobre las ausencias y novedades del llamado, además de lo que era la posible convocatoria de Sebastián Villa.

Y es que Villa, actual jugador de Boca Juniors de Argentina, ha sido protagonista en los últimos días por lo que era su posible convocatoria a la Selección Colombia en medio de muchas críticas por no tener ritmo futbolístico y por las acusaciones de violencia de género de su expareja, Daniela Cortés.

“Si Sebastián Villa juega bien en Boca Juniors, seguro estará en nuestro radar. Si está listo para jugar en Boca, lo estará para jugar en la Selección. Yo no soy una institución, yo debo mirar si tiene calidad para jugar en la Selección”, dijo el técnico de la `Tricolor`.

Y sobre la preconvocatoria que tuvo el jugador colombiano, Queiroz respondió que “nosotros tenemos que bloquear a los jugadores con los clubes, como pasó también con varios que no están en la convocatoria, pero lo de Villa no es de ahora, él hace parte de un proceso de dos años, desde que llegamos a la Selección Colombia.

Y agregó que “si en Argentina el jugador está jugando no es mi obligación criticar, a mí me pagan por decidir si un jugador es convocable a la Selección o no. Yo respeto las decisiones de las instituciones competentes y cuando se tome una decisión con él la respetaremos”, culminó, haciendo referencia a las denuncias que hay en contra del jugador por violencia.

Cabe recordar que Sebastián Villa volvió a jugar un partido oficial con Boca Juniors desde marzo, lo hizo este fin de semana cuando su equipo venció 0-2 a Newwell`s por la segunda fecha de la Liga Argentina.