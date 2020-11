Carlos Queiroz: “El árbitro no respetó a Colombia”

El técnico de la Selección Colombia atendió a los medios de comunicación antes de viajar para enfrentar a Ecuador en Quito.

Carlos Queiroz, técnico de la Selección Colombia, se mostró con confianza para lo que viene con la ‘Tricolor’ en la rueda de prensa previa al compromiso entre Ecuador frente a Colombia por la cuarta fecha de las eliminatorias pero también se mostró molesto con el cuerpo arbitral del partido entre Colombia vs. Uruguay.

“Lo tengo que decir una vez más, ese señor no respetó a Colombia, no respetó a los jugadores de Colombia. No es posible que un árbitro a 4 metros no vea un penal”, dijo el estratega portugués haciendo alusión al penalti dudoso que dictaminó el juez en una supuesta falta de Jeison Murillo dentro del área para el 2-0 de Uruguay al minuto 54′.

“Ha sido un momento duro. Los mayores críticos hemos sido nosotros, tanto los jugadores como el cuerpo técnico. A veces las cosas no salen bien como contra Uruguay, pero acá sentimos la casta de nuestros jugadores, han descansado y están listos para el partido en Ecuador”.

Sobre las lesionas y las bajas que ha tenido la ‘ Tricolor’, el adiestrador manifestó que “en estos meses hemos perdido muchos jugadores por lesión. No han sido momentos fáciles. Para nosotros los DT es un mundo distinto. Aún así, estoy tranquilo, confío en nuestras capacidades, en la calidad de los jugadores, sé que haremos un buen partido en Quito”.

“Jugar con Muriel o Lucho Díaz, o con los dos, depende de los momentos del partido”, señaló Queiroz tras ser consultado sobre la posibilidad de tener a estos jugadores al mismo tiempo en la cancha.

Y finalizó la rueda prensa hablando sobre el caso positivo para COVID-19 de uno de los jugadores de Uruguay que enfrentó a Colombia: “ cinco minutos atrás tengo la información de que Uruguay jugó contra nosotros con un jugador contagiado”.