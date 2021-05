Carlos Cuesta, lesión antes de la convocatoria a la Selección, ¿y el paso a LaLiga española?

Reinaldo Rueda incluyó a Carlos Cuesta en la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos ante Perú y Argentina por la Eliminatoria. El llamado llega en un momento en el que el canterano de Atlético Nacional presenta una lesión.

“Carlos Cuesta no estará contra Antwerp (20 de mayo). Nuestro zaguero colombiano no se ha recuperado del todo de la leve lesión muscular que sufrió en Anderlecht”, reportó KRC Genk en sus canales oficiales en referencia al zaguero colombiano y la molestia que lo sacó del partido del pasado 15 de mayo.

Ese día KRC Genk ganó visitando a Anderlecht. Carlos Cuesta fue titular, tal como lo es habitualmente en el equipo. ¡Suma 38 presencias en la temporada! Debió salir lastimado y a esta altura de la semana, se ha confirmado que no está para jugar. Y menos ahora que espera el viaje para unirse a la Selección Colombia. Está citado para partidos de la Eliminatoria y su presencia dependerá de la evolución de la lesión.

Públicamente no hay demasiados detalles, pero también la aparente tranquilidad que no se trata de algo grave. A la liga en Bélgica le quedan un par de jornadas. Solamente se ha decidido no arriesgar con él para este jueves. Podría volver en la siguiente fecha (23 de mayo ante Club Brugge).

Esta situación, además, se presenta en un momento en el que empezó a compartirse una información errada con su nombre. Se habló de un interés de Sevilla FC en él, pero en realidad el zaguero colombiano que es pretendido por el equipo de LaLiga es el otro colombiano del equipo: Jhon Jánner Lucumí. A él es al que buscarán fichar.

Por Carlos Cuesta todavía no hay opciones. Es un futbolista de 22 años que recién juega su segunda temporada en Europa. Llegó en 2019 procedente de Atlético Nacional y tras ser capitán de la Selección Colombia sub-20. En el cuadro belga consideran que no es momento de negociar por él, de no ser que aparezca una oferta irrechazable. Por ahora no hay. El que saldría es Lucumí.