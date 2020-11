En entrevista con el programa deportivo El VBAR (Caracol Radio), Carlos Bacca habló de sus anhelos de volver a vestir la casaca de la Selección Colombia en la que ha sido aplaudido por unos y criticado por otros.

“Amo el fútbol, yo amo la Selección Colombia y no puedo renunciar. Además estoy vigente en una liga competitiva enfrentando a grandes jugadores cada fin de semana y jugando Europa League. Todo lo que he logrado es para sentirme orgulloso de mi carrera y la voy a alargar todo lo que pueda”, dijo.

El delantero del Villarreal CF, de España, recibe los malos comentarios de la mejor manera, mientras le rinde con la red: actualmente ajusta 36 anotaciones con el Submarino Amarillo.

“A los que critican no puedo decirles nada, cada quien habla con lo que tiene en su corazón. Muchos me critican porque no marqué los 8 goles que pude marcarle a Venezuela, otros porque un día boté un penal en un Mundial, pero hay muchas cosas positivas que ha hecho Carlos Bacca y no se valoran. Ojalá esa mentalidad pueda cambiar para todos”, expresó.

Finalmente, con 34 años conversó sobre el final de su recorrido y el lugar en el que quiere decirle adiós al profesionalismo. “Mi idea es retirarme con la camiseta de Junior FC, disfrutar que mi familia me vea con la camiseta de Junior FC, pero no me pongo fecha. He hablado con la gente de Junior, pero nunca me han dicho que vuelva porque saben que mi carrera sigue y tengo contrato”, concluyó.

