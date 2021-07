Carlos Antonio Vélez: “¿Qué puedes esperar de un país que no tiene buen fútbol?

La Selección Colombia no pudo en los penales contra la Selección Argentina después de haber empatado por 1-1 en los noventa minutos reglamentarios de la semifinal de la Copa América 2021. El arquero Emiliano Martínez fue la figura de los cobros desde los once pasos, atajándole tres a la Tricolor.

Durante el compromiso se presentaron algunas situaciones dudosas con respecto a las decisiones del árbitro venezolano Jesús Valenzuela, por lo que uno de los periodistas cafeteros más polémicos se despachó contra él.

“¿Qué puedes esperar de un país que no tiene buen fútbol? Venezuela no tiene buen fútbol, a duras penas tiene algunos buenos futbolistas y un país que no tiene buen fútbol, no puede tener buenos árbitros”, aseveró el comunicador durante el programa Planeta Fútbol, de Win Sports, posterior al encuentro.

Igualmente, dejó en el aire una crítica general para el arbitraje en Sudamérica, el cual fue uno de los puntos débiles durante el torneo continental. “También es cierto que hay unos que tienen buen fútbol y tienen personajes iguales o peores que este, como el caso de Pitana, el caso de Tobar o el caso de Ostojich… Estamos muy mal en este grupeto organizado por un brasileño, Seneme, que te hace sentir el poder de sus decisiones”, agregó.