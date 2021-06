Carlos Antonio Vélez explotó contra James Rodríguez por comentarios sobre Reinaldo Rueda

Este sábado, el futbolistas colombiano, James Rodríguez, protagonizó un video donde reclamó por su no convocatoria a la Selección Colombia de Reinaldo Rueda.

En ese Instagram Live estaba el jugador del Everton FC junto a Teófilo Gutiérrez y Camilo Zúñiga . Allí se desahogó y arremetió contra Reinaldo Rueda, quien lo desconvocó porque “no está al 100%”. Ante esto, James Rodríguez se despachó públicamente y lo consideró como “una falta de respeto”.

Esa misma noche, en Planeta Fútbol, de Win Sports, Carlos Antonio Vélez criticó el espectáculo que brindó James en contra del técnico de la Tricolor y manifestó que no es el primer DT con el que tiene diferencias.

“Entró el sexto de la colección para James, tuvo problemas con: Claudio Rainieri, ‘Rafa’ Benítez, Zinedine Zidane, Nico Kovac, Carlos Queiroz, y Reinaldo Rueda. Con tanto problema, el problema no es el patrón sino uno”.

Y agregó que “Reinaldo se equivocó, no debió llamarlo y esto lo digo por tres razones, primero por el perfil lesional, James es un jugador que habitualmente está lesionado, y le ha pasado muchas veces, de hecho, el último partido frente a Manchester City no lo jugó, hasta el calentamiento en uno de esos partidos de Everton se lesionó”.

“Segundo, él no está en forma futbolística y tercero, no es un buen suplente, James no suma, personalmente hablando, puede que futbolísticamente sí pero no como persona”, siguió.