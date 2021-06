Carlos Antonio Vélez, el reto a Muriel en la Selección Colombia y el porqué le dice “Pegalón”

En el día del partido de la Selección Colombia ante Perú en la Eliminatoria, Carlos Antonio Vélez le dedicó unas palabras a Luis Fernando Muriel. Habló de un reto para él.

“Será la gran oportunidad para que Muriel haga goles importantes porque hasta ahora no ha hecho ninguno y es un reto para él, para el Pegalón Muriel”, dijo el periodista en su editorial “Palabras Mayores” de Antena 2. Se refirió al rendimiento del goleador de Atalanta con la camiseta Tricolor y explicó por qué el trato y el apodo.

“Yo le cargo tintas por eso, porque uno no le puede estar pegando a las mujeres y menos a la esposa. Entonces, este que se salva, porque Sebastián Villa no se ha salvado y no tendría por qué salvarse. Este se salvó, listo. Vamos a aprovecharlo, pero que entienda que es el reto de él permanente el hacer goles y de pronto no tanto a Perú, hay que hacérselos a Argentina, al que no le hacemos goles hace tiempo”, concluyó Carlos Antonio Vélez.

Hay que recordar que Luis Fernando Muriel en la Selección Colombia ha hecho 7 goles, la mayoría de ellos en partidos amistosos. En juegos oficiales tiene un par. Se los anotó a Venezuela en el inicio de la Eliminatoria en curso. Sus partidos con la Tricolor ya son más de 30. Por eso el reto del que habló Carlos Antonio Vélez.

Para asumirlo, el atacante canterano de Deportivo Cali y con 30 años de edad, llega luego de protagonizar una temporada con 26 goles para Atalanta. Fue el máximo anotador de la escuadra en la Serie A con 22 dianas. Además logró 3 en la UEFA Champions League y uno en la Copa Italia.