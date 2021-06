Carlos Antonio Vélez a James Rodríguez: “No me amenace; usted no me mete miedo”

Han sido unos días bastantes polémicos a causa de las recientes declaraciones de James Rodríguez en contra de Reinaldo Rueda, DT de la Selección Colombia.

En un Instagram Live junto a Teófilo Gutiérrez y Camilo Zúñiga, James Rodríguez arremetió en contra de Reinaldo Rueda por su desconvocatoria de la Tricolor para Eliminatorias y Copa América. En ese mismo espacio también se mostró molesto por aquellos que lo critican, uno de ellos es Carlos Antonio Vélez, quien ha sido crítico con el 10 del Everton FC.

Ante esto, el periodista, a través de su programa ‘Planeta Fútbol’, de Antena 2, le pidió que no lo intimidara. “James, algunos no le tenemos miedo a su libreta; como dice que anota todo lo que le criticamos, anote todo lo que quiera, si quiere dedíqueme un libro completo, no me da ni frío ni calor, no me preocupa, ni me desvela. A mí no me amenace, ni él ni ninguno. ¿OK?”, inició.

Y agregó que “él puede decir lo que quiera, pero no puede desestabilizar de una manera vulgar como lo hizo antes de ese partido… James muestra el cobre y lo lamento por la Selección y por él mismo, que está muy mal rodeado y mal aconsejado”.

Finalizó diciendo que “Seguramente, yo no meto miedo, y usted tampoco me va a meter miedo a mí ni a muchos otros porque he visto actitudes valientes del periodismo que no se deja menospreciar, como él lo ha pretendido hacer”.

