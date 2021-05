Carlo Ancelotti confirmó la recuperación de Yerry Mina y estará este miércoles con Everton

El pasado 9 de mayo, en el compromiso en el que Everton visitó a West Ham por la fecha 35 de la Premier League, Yerry Mina fue titular, pero no pudo terminar el compromiso por una lesión.

Ese día, el zaguero colombiano fue reemplazado por Holgate al 62′. Ahora, nueve días después, Mina volverá a una convocatoria con Everton tras recuperarse de su dolencia muscular. Así lo confirmó el propio Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al encuentro ante Wolverhampton.

“Tenemos a Yerry Mina y Joshua King de vuelta y estarán cono nosotros en este partido”, dijo el DT, quien busca una victoria que lo vuelva a poner en disputa por un cupo para la Europa League.

🔙 | “We have Yerry Mina and Joshua King back.”@MrAncelotti provides the latest team news ahead of #EVEWOL… pic.twitter.com/qJdU6yyANs

— Everton (@Everton) May 18, 2021