Carlo Ancelotti confirmó la recuperación de James Rodríguez a dos días del duelo vs. Fulham

A dos días del próximo compromiso de Everton en la Premier League 2020-21, el director técnico Carlo Ancelotti confirmó la recuperación de James Rodríguez.

El 10 de la Selección Colombia no participó en la clasificación de los Toffees a los cuartos de final de la FA Cup 2020-21 a raíz de una lesión en un músculo gemelo.

•Everton vs. Tottenham Hotspur: dramática clasificación en Goodison Park

•¿Asistente técnico de Reinaldo Rueda en la Selección Colombia? ¡Juan Carlos Osorio respondió!

Sin embargo, el mediocampista cucuteño recibió la autorización de los médicos del equipo de Liverpool y podrá disputar el duelo de este fin de semana ante Fulham. Ese encuentro se llevará a cabo el domingo a partir de las 2:00 p.m. en Goodison Park.

El miércoles, Everton derrotó 5-4 y eliminó a Tottenham Hotspur con goles de Dominic Calvert-Lewin (35′), Richarlison (37′ y 67′), Gylfi Sigurðsson (42′) y Bernard (6′ de la prórroga).

El máximo artillero del Mundial de Fútbol Brasil 2014 acumula 5 tantos en el balompié inglés con los Blues.

🤕 | The boss says Calvert-Lewin and Pickford are unavailable for #EVEFUL, but expects them both back for #EVEMCI on Wednesday.

Gomes, James and King are all back to face Fulham.

Watch live: https://t.co/oYRJAY4t9U pic.twitter.com/poWclYH4A3

— Everton (@Everton) February 12, 2021