Carlo Ancelotti confirma cuándo regresa James Rodríguez

James Rodríguez se encuentra lesionado y no juega desde el pasado 20 de febrero, cuando jugó 62 minutos en la victoria visitante frente al Liverpool.

Él tiene un problema físico, a nivel muscular. Decidió parar y hacer una buena recuperación médica para volver en las mejores condiciones no solo en el final de temporada con el Everton, sino de cara a estar con Selección Colombia en Copa América y Eliminatorias.

Por esta razón no ha estado en los anteriores cuatro compromisos del Everton, situación que ha resentido el equipo. Los Toffees llevan dos derrotas consecutivas y este fin de semana por la FA Cup juegan de locales contra el Manchester City.

“No me quejo de los jugadores que no están disponibles. No será un partido fácil para el Manchester City. Tienen mejor calidad que nosotros, pero estoy seguro de que van a tener un partido complicado”, afirmó el entrenador Carlo Ancelotti en conferencia de prensa.

El juego de este fin de semana es importante para el Everton, toda vez que se encuentra dentro de los objetivos ser gran protagonista en alguna de estas copas, además de la expectativa que tiene en Premier League por lograr cupo a competiciones europeas.

En cuanto a James Rodríguez, Ancelotti dejó claro que aún no le alcanza al jugador colombiano para estar disponible, como parte del equipo con el cual buscará sumar unidades importantes en sus desafíos más inmediatos.

Sin embargo, la posibilidad de su regreso está fijada para que sea el día 5 de abril, cuando por la Premier League recibirá la visita del Crystal Palace.