¿Carlo Ancelotti como DT de la Selección Colombia? Así responde…

A Carlo Ancelotti, el entrenador de Everton que es respetadísimo en el país por su exitosa carrera y por el trato con James Rodríguez, le preguntaron si le interesaría dirigir a la Selección Colombia. Sucedió en una entrevista en DIRECTV SPORTS.

Luis Fernando Restrepo fue el periodista que habló con Carlo Ancelotti. Lo hizo en un momento importante, de polémica y expectativa en la Selección Colombia por los recientes resultados en la Eliminatoria. Más allá de que el equipo mantiene a Carlos Queiroz como entrenador, la idea de un cambio es una que empieza a discutirse.

Y si se llega a dar un cambio de entrenador, ¿Carlo Ancelotti estaría interesado en el cargo? Restrepo se lo mencionó y así respondió el DT italiano: “Lo dicen porque no estoy ahí. Nunca fui a Colombia, me gustaría mucho. David Ospina, James Rodríguez y Yerry Mina me han invitado. Me gustaría pasar un tiempo allí, pero no para entrenar”, dijo.

Es más, si de él dependiera la decisión respecto a lo que debe pasar en la Selección Colombia tras las caídas con Uruguay (0-3) y Ecuador (6-1), aconseja que Carlos Queiroz se mantenga en el cargo: “La Selección Colombia tiene un entrenador muy bueno, él tiene una experiencia que no tienen todos los entrenadores. Cuando se juega un partido, a veces se puede perder. Lo que digo es que confíen en él porque lo conozco muy bien, tiene conocimiento y experiencia. Lo puede hacer bien con Colombia”, concluyó.

Carlo Ancelotti nunca ha dirigido una Selección Nacional

Es entrenador desde 1995 y siempre se dedicó a dirigir clubes. Su experiencia en la Selección de Italia la tuvo como jugador entre 1981 y 1991. Jugó 26 partidos e hizo un gol. Después, como entrenador, no tuvo tal oportunidad. Se dedicó a entrenar en varios de los mejores clubes del mundo.

Carlo Ancelotti ya estuvo en Juventus, AC Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern Múnich, Napoli y Everton, luego de una carrera iniciada en Reggiana y Parma. Cuenta con 25 años de carrera y 20 títulos conseguidos.

