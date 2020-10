¡No es el Inter! Camilo Vargas y el otro contrato que le ofrecen

Camilo Vargas, arquero de la Selección Colombia, vuelve a ser noticia en el mercado de fichajes. Días después de que se le mencionó como opción en el Inter de Milán, es el Club Atlas el que busca renovar con él.

“Está la chance de renovar, lo están hablando los directivos. Camilo Vargas es un arquero de Selección, queremos contar con él, pero no es momento de definiciones. La idea es no sacarlo de lo más importante que es el partido del sábado (vs. Puebla), vamos a trabajarlo con tranquilidad”, dijo Diego Cocca, DT de Atlas, en rueda de prensa este 28 de octubre.

▶: No era cierto interés del Inter de Milán por Camilo Vargas

▶: Carlos Queiroz respondió: ¿Por qué Camilo Vargas titular?

▶: ¡El audio del VAR en el penalti contra la Selección Colombia!

Más allá de que el futbolista colombiano tiene contrato vigente con el club, ya empezaron a rumorearse otras opciones para él. Así que el Club Atlas pretende asegurarse su permanencia o la posibilidad de hacer un muy buen negocio en caso de que aparezca una posibilidad real para él en otro equipo.

Recientemente se habló del Inter de Milán, aunque nunca hubo oferta formal. Camilo Vargas es un arquero de 31 años que inició la Eliminatoria rumbo a Qatar 2022 siendo el titular de la Selección Colombia. Además ha mostrado un altísimo nivel en México. No es extraño que sí lleguen ofertas por él y por eso en el club buscarán una extensión del vínculo.

Club Atlas le ofrecería un nuevo contrato por 2 años a Camilo Vargas

La directiva de Atlas está dispuesta a eso. Él tiene contrato vigente. Cuando llegó procedente de Deportivo Cali a mediados de 2019, la vinculación que firmó fue por 3 años. Recién va la mitad del tiempo pero por su rendimiento destacado, buscarán alargar el tiempo.

Extraoficialmente se dice que Camilo Vargas aceptará la opción, agregando una cláusula de salida en caso de que llegue una opción para él en el fútbol europeo. Ya se rumoreó con una del Inter de Milán que no llegó a ser oficial.

Tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a Qatar 2022