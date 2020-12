Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez fue presentado como nuevo técnico del DIM y habló sobre lo que era la posibilidad de dirigir a la Selección Colombia.

Además de los objetivos y retos que vienen para él con el DIM, ‘Bolillo’ Gómez fue consultado sobre varios temas, entre ellos el de la Selección Colombia, teniendo en cuenta que fue uno de los nombres que sonó para reemplazar a Carlos Queiroz. Asimismo, opinó sobre la posibilidad de que Reinaldo Rueda sea el nuevo DT de la Tricolor.

“Si Reinaldo llega a la Selección hay que hacerle fuerza. Yo le hago fuerza así este en Chile porque es mi amigo y lo conozco desde hace mucho tiempo”, dijo el ‘Bolillo.

Además a esto, fue consultado sobre lo que pensó y sentía cuando era uno de los candidatos de dirigir a la delegación cafetera. “No quiero volver a la Selección Colombia. No supero eso. Mi esposa me ha ayudado mucho. La gente me quiere mucho y sabe la persona que soy”, confesó el DT tras su pasado en la Selección Colombia y cómo se dio su salida.

Por ahora, lo de Reinaldo Rueda sigue siendo un rumor que coge cada vez más fuerza y se podría concretar en las próximas horas. Se conoce que su representante está en Colombia finiquitando detalles con la Federación Colombiana de Fútbol y aprovecharía el viaje de Reinaldo Rueda al país que solicitó a la ANFP para pasar vacaciones con su familia, momento clave para la negociación.

Por su parte, ‘Bolillo’ Gómez ya fue presentado en el Independiente Medellín y empezará a estructurar todo lo que necesita para el 2021 tras la negativa temporada que tuvo el DIM en donde quedó eliminado de todo lo que disputó de manera tempranera.