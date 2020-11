En charla durante el programa ESPN FC Radio Colombia, el exentrenador de la Selección Colombia, Hernán Darío Bolillo Gómez, hizo un fuerte análisis sobre la derrota ante Uruguay por 0-3 en Barranquilla.

“Los errores individuales a veces se dan porque, lo voy a decir con mucho respeto, la inseguridad de este partido viene desde el camerino, desde que empezó el partido”, expresó.

El seleccionador enfocó la responsabilidad de la goleada en el cuerpo técnico, encabezado por Carlos Queiroz. “Desafortunadamente yo lo hecho, todos los técnicos lo hemos hecho, que decimos: ‘¡Uy! la embarré, este no era el equipo que yo iba a sacar. Me equivoqué en esto y en esto’. Y el jugador lo siente. Y entonces ¿qué pierde? Capacidad, confianza”, apuntó.

En la conversación también se encontraban varios exfutbolistas que vistieron la Tricolor, por lo que los indagó sobre el tema. “Iván (Valenciano), Óscar (Córdoba), Víctor (Aristizábal), ¿cómo tiembla uno en los partidos de Eliminatoria? A los diez minutos está uno con la boca seca, porque es un compromiso con el país y cuando vos no vas seguro a la cancha se demuestra y el equipo no estuvo seguro y contento, y por eso la individualidad no pudo”, aseguró.

Y continuó: “Fue así que intentó jugar en el uno contra uno y no pudo. ¿Por qué? No hay piernas. ¿Por qué no hay piernas? Porque la cabeza no está tranquila, porque no estoy convencido del planteamiento, porque el equipo no tiene sociedades. Se pierden las piernas, se pierde la seguridad. Es que el compromiso es el autoestima del país, es el orgullo del país y ganar un partido de Eliminatoria con Venezuela o con Bolivia es como ganar un título”, concluyó.

Bolillo Gómez fue enfático en que el onceno cafetero sufrió las consecuencias de una mala estrategia por parte del DT portugués. Ahora, Colombia tendrá que recomponer el camino frente a Ecuador, el martes a las 4:00 p.m. en el estadio de la Liga Deportiva Universitaria, en el duelo de la cuarta fecha de las justas sudamericanas para clasificar al Mundial de Catar 2022.

