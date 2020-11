El entrenador colombiano fue crítico tras la derrota de la Selección Colombia ante Ecuador en la tercera fecha de las Eliminatoria.

Hoy fue un día para el olvido para todo el entorno de la selección nacional luego de ver cómo goleaban a la `Tricolor` en el estadio Casa Blanca de Quito a manos de Ecuador, equipo que es dirigido por un conocidísimo del fútbol colombiano como lo es Gustavo Alfaro, anterior analista en el Gol Caracol .

Tras culminar el partido, Henán Darío el ‘Bolillo`Gómez estaba como panelista invitado en ESPN Colombia para analizar el encuentro donde los cafeteros perdieron 6-1 ante los ecuatorianos, oportunidad que tuvo para criticar el presente colombiano desde una posición ya conocida para él y recordando su pasado bajo la ‘Tricolor’. Sin embargo fue crítico y se mostró molesto con el presente del equipo en la trasmisión de ESPN Radio Colombia.

“Me voy a dedicar a una vida que estamos llevando futbolística que son muy nuevas en el futbol. Se habla de intensidad, de futbol moderno, estudio de computadores, de muchas cosas que para mí no han cambiado el fútbol. En Colombia hay muchos personajes que dicen que el que no fue a Europa, no existe, que no leyó el libro de Guardiola y Mourinho es un pasado de moda. Ahora lo que pasa en el futbol es que llenan la cancha de conitos, de dibujitos y el técnico es moderno y el futbol es moderno“.

“La defensa de Colombia hoy, ¿Quién le enseño a este man? Decía yo en la transmisión ¿Por qué no preparamos este partido? . Hoy Ecuador no se despelucó para ganar. Ganó jugando fútbol sudamericano”, agregó el ‘Bolillo’.

Aquí el video completo con las declaraciones del ‘Bolillo’ Gómez:

“Es atrevido hablar sobre Colombia, pero para mí lo primero que hay que había que trabajar era el clima, luego meter jugadores que no sufrieran tanto. Ecuador sí cambió jugadores y los de Colombia no reaccionaron. No hubo piernas. Al perder tres cabezazos en los primeros minutos uno deduce eso. Ecuador iba en Mercedes y nosotros en Renault 4″.

Y terminó hablando sobre el fútbol colombiano en la actualidad: “El jugador de fútbol no ha sido bien preparado y tienen en la cabeza todo lo europeo a todo el mundo se les metió que como viven en Europa deben jugar a eso, nosotros no podemos olvidar nuestro futbol, nuestro ADN”.