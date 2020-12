¿Bolillo Gómez como reemplazo de Queiroz en la Selección Colombia?

Ahora que habrá cambio de entrenador en la Selección Colombia, aparecen varios nombres como candidatos. ¿Uno de ellos es Bolillo Gómez? Se lo consultaron al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y así respondió.

“Acá no hay ningún veto para nadie. Todos entran en igualdad de condiciones. En el inicio de esta maratón que nos llevará al nombramiento, nadie está vetado. Eso no ha pasado ni pasará”, dijo Ramón Jesurún al mencionarle puntualmente el nombre del Bolillo Gómez en entrevista en Caracol Radio.

Allí además dijo: “Lo ideal es que el técnico sea colombiano, pero no podemos colocarnos una camisa de fuerza y menos cuando hoy la globalización pulula en todas las actividades. No podemos descartar absolutamente nada”. Por ahora, al menos en el ámbito público, no trascienden nombres de manera oficial, pero está claro que no hay alguien descartado.

El mismo Ramón Jesurún lo aseguró en la entrevista con frases como: “Cualquier cosa puede suceder”, “No estamos autolimitándonos a nada” y “los candidatos no son tan numerosos como la gente pensaría”. Dentro de todo eso está la opción del Bolillo Gómez, tal como trascendió en diversos medios de comunicación en las semanas recientes.

Bolillo Gómez y la Selección Colombia. ¿Quién lo propone?

A través del programa “En La Jugada” de RCN Radio, el pasado 24 de noviembre se habló de tal opción. González Alzate, uno de los miembros del Comité, habría pedido autorización para entablar conversaciones tanto con Bolillo Gómez como con Juan Carlos Osorio. Él propone ese par de nombres para la Selección Colombia.

“Si se confirma la salida de Queiroz, el máximo candidato es Bolillo Gómez”

El 23 de noviembre se publicó esa información en TNT Sports. El medio de comunicación argentino asegura que la decisión en este momento está de tal forma. En ese momento adelantaron que se negociaba la salida de Carlos Queiroz y si se daba, el Bolillo Gómez quedaba como principal apuntado a hacerse cargo del equipo.

“Según lo que pudo averiguar TNT Sports, el máximo candidato para asumir en la Selección Colombia a esta hora es Hernán Darío Gómez”, publicó. Se trata de una noticia que interesa en territorio argentino debido a los otros nombres que se relacionan con la Tricolor y que tienen que ver con entrenadores de aquel país.

¿Cuál es la actualidad del Bolillo Gómez?

Hernán Darío fue el DT que tuvo la Selección Colombia antes de contratar a José Pékerman. Salió del cargo en agosto de 2011 tras protagonizar situaciones extradeportivas. Luego dirigió a Independiente Medellín en la Liga Colombiana (subcampeón) y volvió al fútbol de selecciones.

Estuvo a cargo de Panamá con la que clasificó a un Mundial y estuvo dirigiéndolo (Rusia 2018). Se convirtió en el segundo DT a nivel mundial en clasificar a 3 Copas del Mundo. Tras la experiencia, volvió a dirigir a la selección de Ecuador, de la que salió en julio de 2019 tras la eliminación del equipo en la primera ronda de la Copa América. Desde ese momento no ha vuelto a dirigir.