Como señal de transparencia, pero como recurso también que en este caso ayuda a disipar la controversia generada, Conmebol divulgó los audios del VAR.

Todo lo que se dijo durante el análisis de la acción controvertida del minuto 77 entre Brasil y Colombia, la cual desembocó en el tanto de la igualdad en favor del seleccionado local.

Recordemos que por esta acción, más todo el embrollo producto de alegatos entre jugadores con el juez y del propio Néstor Pitana, tratando de analizar con el VAR cuál debía ser la decisión final, pasaron cerca de 10 minutos. Los que finalmente vimos en la adición, un tiempo capitalizado por Brasil para sentenciar su victoria a los 99.

“El balón no entra directamente en portería, no cambia de posesión y no inicia un ataque prometedor”, son las razones de carácter reglamentario sopesadas por los árbitros acerca de esa jugada.

La pelota, finalmente conciben de esa forma la jugada, pega en Pitana, pero no altera la posesión. Sigue siendo de Brasil. En eso se basó el argumento para ratificar el gol. No obstante, el serio cuestionamiento que se hace radica en el comportamiento del juez, cuyo amague desorientó a los jugadores colombianos cercanos a él. Muchos de ellos, como Juan Guillermo Cuadrado, creyeron que iba a parar.