¡Lo que dijo Klopp del ataque de Atalanta (Duván Zapata y Luis Muriel)!

El famoso entrenador de Liverpool FC se refirió al ataque de Atalanta. Sin nombrar puntualmente a Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, destacó su labor y elogió lo que hace el equipo italiano al que enfrentará este martes en la Champions League.

Liverpool FC se presentará en Italia este 3 de noviembre (3:00 p.m., hora en Colombia) para enfrentar al Atalanta que está segundo en el grupo de la competencia. Será partido clave en las aspiraciones de uno y otro en la competencia. Y antes del viaje, hubo rueda de prensa en la que Jürgen Klopp habló del cuadro dirigido por Gian Piero Gasperini y elogió su ataque.

▶: Representante de Duván Zapata no se explica por qué no hay ofertas

▶: Duván Zapata y sus nominaciones en Champions League

▶: Champions League: ¡Duván Zapata y Leo Messi en el Equipo de la Semana!

“Atalanta es un excelente equipo, tiene excelentes jugadores. Están bien organizados. Juegan de acuerdo con su sistema, todos conocen su papel. Utilizan a los atacantes de forma inteligente. Disfruto viéndolos jugar y creo que podemos aprender de ellos”, fue lo primero que dijo Klopp.

El elenco de Bérgamo es un equipo que en 2 jornadas de la actual Champions League suma 4 puntos. En ambos contó con goles de sus colombianos. Duván Zapata marcó un doblete frente al Ajax (2-2) y abrió el camino en el triunfo sobre Midtjylland (0-4), juego en el que además hizo una asistencia. Luis Fernando Muriel aportó otro tanto en ese compromiso.

Jürgen Klopp, en lo que dijo, agregó: “Del Atalanta, por lo que ha hecho en los últimos años, puedo decir que es un equipo que juega bien y bien organizado. Es difícil enfrentarlo, se parecen al Leeds (…). Usan las habilidades de sus atacantes de una manera increíblemente inteligente, por lo que puedes ver exactamente cómo los usan de diferentes maneras”.

Más de Klopp sobre el Atalanta

-“En lo que hacen se puede ver el papel de Papu Gómez en el mediocampo, que es un genio completamente libre, flotante, corriendo por todas partes, lo que hace que sea realmente difícil de atrapar. También hay muchos desarrollos impresionantes de los jugadores. Robin Gosens es un jugador que ahora es internacional alemán. Antes de desempeñar ese papel en Atalanta, no estoy seguro de que mucha gente lo supiera. Ese es solo un ejemplo, tienen muchas historias de este tipo”.

-“No me sorprendió lo que hicieron el año pasado. Por supuesto, no sabía mucho del Atalanta antes de que empezara esa temporada, pero sabía el papel que jugaban en Italia, que era la clasificación para la Champions. Pero la última temporada también fue buena. Sabemos lo difícil que fue la temporada pasada para todos, y seguro que en Bérgamo no fue más fácil; al principio, seguro más difícil. Y se ocuparon de la situación. Tienen todo nuestro respeto. Sé qué tan buenos son ellos. Realmente disfruté el análisis, disfruté viéndolos porque es realmente interesante. Como siempre en la vida, si ves algo interesante deberías intentar aprender un poco de ello. Eso es lo que siempre intentamos, pero en este caso, seguro que es posible para nosotros”.

Tablas de posiciones en la Champions League 2020-21