¿Qué le pasó a James Rodríguez en el Burnley vs. Everton?

Empate 1 – 1 final, con Everton mejor en el segundo tiempo. Burnley llegó con peligro y pudo ganar. James Rodríguez hizo partido completo.

Resultado con amargura en el Everton porque este tipo de rivales son los que no puede dejar pasar por alto si su interés es competir en la zona alta de la clasificación general. Independiente de si el rival mejoró o no, el empate no cuadra en los Toffees.

James Rodríguez fue titular en esta confrontación, siendo su décimo partido de la actual temporada en la liga inglesa. Mejor en el periodo complementario, con acciones de riesgo como un remate de media distancia, bien ubicado, que casi termina en el fondo de la red.

El volante fue el socio de siempre para todo aquel que se apoyó en su zurda. Manejo y precisión, sus mejores opciones. Los pases entre líneas se le dieron. Entonces, siendo así, ¿por qué no ganó el Everton?

El fútbol del cuadro dirigido por Carlo Ancelotti se queda escaso cuando se trata de buscar revulsivos, alternativas distintas en el ataque. La fórmula de James ya es conocida. Cambia de extremo, lo referencian. Cuando se tira al medio, los rivales compactan la presión, de forma que no quede tan libre.

Aparte, se conoce que el jugador más relevante en el frente de ataque es Dominic Calvert-Lewin. Si bien fue gracias a él que el Everton empató, lo tuvieron controlado. Esto último ya es ganancia para el equipo interesado en superar a los Toffees.

¿Y Yerry Mina?

Mención aparte para el zaguero central, quien regresó al campo de juego donde marcó su primer gol en el fútbol inglés, un 26 de diciembre del año 2018. Mina fue destacado en el equipo, como el mejor defensor del partido. Tuvo mucho que ver en cierres determinantes ante ataques prometedores del Burnley.

Además, en la labor de controlar el juego aéreo de Chris Wood, la torre ofensiva del Burnley, ganó más de lo que falló. En términos generales demostró que tiene nivel como para merecer una nueva oportunidad en el 11 inicial del Everton para el siguiente compromiso de la Premier League, el día 12 de diciembre en condición de local frente al Chelsea.