¿Así empieza la despedida de Carlos Queiroz de la Selección Colombia?

Una semana después de las goleadas sufridas por la Selección Colombia en la Eliminatoria, Caracol Radio ofrece una versión de la que habría empezado a ser la despedida de Carlos Queiroz.

En la edición del lunes 23 de noviembre de “Los Secretos de D’Arcyu Quinn”, la cadena radial colombiana publicó tal información respecto al entrenador de la Selección Colombia y la decisión que se habría tomado luego de las caídas con Uruguay (0-3) y Ecuador (6-1). Se negocia su salida hace algunos días y están en ese trámite.

Quinn informó: “Están en la negociación todavía, no han podido llegar a un arreglo económico. La Federación está ofreciendo un plan de pagos y pidiendo algunos descuentos. Carlos Queiroz lo que dice es que en Europa no funciona lo de las cuotas. Pide que le paguen todo de una vez, toda la indemnización, porque no es solo él sino todo su equipo. Se espera que esta semana haya un pronunciamiento al respecto”.

Y aparte ofreció otra información al respecto: “Lo que me dicen es que Carlos Queiroz ya se ha despedido de muchas personas cercanas a la Federación Colombiana de Fútbol que trabajaron con él. Les ha mandado un mensaje de WhatsApp agradeciendo su acompañamiento en este tiempo y que él ya se va de Colombia”.

Todo parece ser cuestión de tiempo. Con la Selección Colombia ubicada en la séptima casilla de la tabla en la Eliminatoria Sudamericana rumbo a Catar 2022 y con un solo triunfo en 4 fechas, la decisión de su salida es de lo que se habla en diferentes medios de comunicación nacionales a internacionales.

Dicha versión también se hizo pública en Portugal la semana anterior. El diario Record ofreció una versión en la que se habla del pago de 2 millones de dólares para cerrar la salida del DT del combinado nacional. Oficialmente no hay pronunciamientos.

Tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a Catar 2022