El COVID-19 continúa causando estragos en el mundo entero. El balompié aún se ve afectado por las diferentes medidas que impiden que se realice con total tranquilidad. Es lo que pasa actualmente en Europa, donde unos países se reservarán los permisos de salidas de sus jugadores para los partidos de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2021.

Los brotes que han surgido son causantes de que para la próxima fecha de las justas sudamericanas exista la posibilidad de que los entrenadores no puedan convocar a algunos de sus integrantes. Es el caso de James Rodríguez, quien vive en Inglaterra y allí parecen tener clara la decisión de no dejarlo desplazarse hasta Colombia.

Así las cosas, el entrenador Reinaldo Rueda tendrá que buscar opciones para reemplazar al 10 de la Selección Colombia y en los magazines deportivos ya empiezan a debatir sobre los nombres que podrían estar en lugar del futbolista del Everton FC.

Jorge Carrascal, de River Plate o Edwin Cardona, de Boca Juniors, suenan para suplir esa ausencia. Pero según Víctor Hugo Aristizábal, en el fútbol colombiano está la solución. “Bueno, y ¿qué tal El Rifle Andrade de Nacional?, ¿ustedes qué opinan?”, preguntó el exjugador durante una conversación con sus compañeros de set, en el programa ESPN FC.

La idea no fue tomada por los otros comentaristas, quienes argumentaron que el volante de Atlético Nacional tenía poca experiencia en la Tricolor, por lo que Aristizábal refutó: “Ah bueno, al Rifle Andrade le falta bagaje, ¿pero a Carrascal no le falta?”.

Y cuando no obtuvo apoyo concluyó: “Entonces, Reinaldo, por favor, profe Reinaldo, le voy a dar un consejo: no haga microciclos porque Andrés (Marocco) y Antonio(Casale) dicen que los de acá no sirven, que los de la Liga colombiana están diciendo que no sirven”.