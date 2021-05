Ancelotti confirmó que James y Mina serán bajas de Everton para enfrentar a Aston Villa

Este miércoles, Carlo Ancelotti concedió una rueda de prensa previa al encuentro del jueves ante Aston Villa por Premier League y habló sobre las lesiones de los colombianos, James Rodríguez y Yerry Mina.

Everton se medirá este jueves a Aston Villa por el compromiso aplazado de la fecha 19 de la liga inglesa y el propio DT italiano confirmó que no estará ni el zaguero central y volante 10 de la Selección Colombia por lesiones.

“Tenemos fuera a Yerry Mina para este juego, también tenemos fuera a James Rodríguez y a Gbamin, el resto de la plantilla está disponible para el compromiso”.

E individualizó las situaciones. “Yerry Mina tiene un problema realmente pequeño, creo que si no puede jugar contra el Sheffield United, puede jugar los dos últimos partidos de la temporada. Tiene un problema realmente pequeño “.

Sobre James Rodríguez, Ancelotti dijo que “entrenará el viernes y el sábado y, si el entrenamiento es bueno, podrá jugar el domingo contra el Sheffield United”.

