Ancelotti confirmó la lesión y el tiempo de incapacidad de James Rodríguez en Everton

James Rodríguez no la pasa bien con Everton a causa de sus constantes lesiones y se perderá los partidos que le restan al conjunto inglés en el mes de marzo.

Lo que se rumoraba y se sospechaba, lo acaba de confirmar Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al compromiso de este sábado ante Burnley por la fecha 28 de la Premier League. “Fabian Delph y James no están disponibles. Debemos revisar a Sigurdsson, sufrió un problema en el tobillo en el último partido”, inició.

“Él (James) jugó realmente bien contra Manchester United pero no estaba al cien por ciento. Decidimos darle una recuperación adecuada y no dejarlo jugar al 70 o al 80 por ciento. Tomamos esta decisión juntos. El jugador estuvo de acuerdo”, agregó el DT italiano.

🗣 | @MrAncelotti says Yerry Mina is back available for #EVEBUR.@jamesdrodriguez will miss the game as Carlo clarifies his fitness situation, while Sigurdsson faces a late assessment in training today. pic.twitter.com/IhURhSYXYF

— Everton (@Everton) March 12, 2021