Alcalde de Barranquilla sobre posibles protestas: “Ojalá no tengamos que recurrir a la fuerza”

La Selección Colombia jugará este martes ante la Selección Argentina con una novedad después de mucho tiempo: el estadio Metropolitano Roberto Meléndez podrá contar con público en la tribuna para apoyar a la Tricolor. El partido corresponde a la octava fecha de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 y comenzará a las 6:00 p.m.

Pero el tema no cayó bien en todos. Por motivo del Paro Nacional a muchos les pareció que no era el momento adecuado para que esto suceda, por lo que el Alcalde de Barranquilla tuvo que tomar algunas precauciones, así como lo hizo durante los duelos de Copa Libertadores.

“Ninguna organización ha desafiado la realización del partido o ha dicho utilizar la violencia para impedirlo. Sí hay unos panfletos circulando, que no debería jugarse. Sin embargo, hago un llamado porque hoy es la oportunidad de recuperar el empleo de muchas personas”, dijo Jaime Pumarejo, en entrevista para Noticias Caracol.

Por eso, el mandatario espera que haya un buen comportamiento. “Se le está dando la oportunidad a Barranquilla y a Colombia, como país, de mostrar que el espectáculo, el deporte y la cultura vuelven a tener su lugar en el mundo”, apuntó.

No obstante, sabe que puede haber desmanes como precisamente en los duelos del torneo continental en días pasados. “Ojalá no tengamos que recurrir a la fuerza. Hemos hecho tres anillos de seguridad y hablado con los jóvenes. Lo que pasó en ese momento, por medio de la violencia, fueron que pocos jóvenes intentaron impedir la realización del partido. No teníamos otra alternativa que el juego se llevara a cabo, evitando que ninguno saliera herido”, explicó.

Pumarejo fue claro en que la situación del país no tiene que estar ligada a la deportiva. “Tenemos que demostrarle al mundo que se puede protestar y también permitir que hagan su labor, sin que esto vaya en contraposición. Dejar que esto suceda no significa que no se reconozca la protesta. Todo lo contrario. Se puede dejar a Colombia en alto”, concluyó.