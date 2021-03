¿¡Ahora qué pasó con James Rodríguez!? Noticia que dio Ancelotti…

En la previa del partido entre Everton y Chelsea, hay noticia con James Rodríguez. El futbolista colombiano no jugó la semana anterior ante Southampton y West Bromwich. Seguramente tampoco juegue este compromiso del lunes en Stamford Bridge.

Así lo dijo Carlo Ancelotti este domingo: “Con James Rodríguez, no lo sé. Creo que tenemos que comprobarlo. Tal vez no esté preparado para el partido contra el Chelsea. Pero para el próximo juego contra Burnley, sí podría estar disponible”, dijo el DT italiano al referirse a las novedades que tendrá Everton para el juego en condición de visitante.

Todo esto había empezado hace una semana con la ausencia de James Rodríguez en el duelo ante Southampton. Allí lo que se supo es que tanto él como Tom Davies, Seamus Coleman y Robin Olsen habían sufrido molestias en los entrenamientos. Por eso no estuvieron aquel día.

Exactamente Carlo Ancelotti dijo: “Ellos tuvieron pequeños problemas en el entrenamiento en esta semana. Y es por esta razón fue que preferí darles descanso, para que estén listos para el siguiente partido. Tenemos un calendario ocupado, volvemos a jugar el jueves. Pero ellos se van a recuperar pronto. Son problemas muy ligeros”, afirmó en referencia a todas las ausencias de Everton en el juego, más allá de la del mediocampista de la Selección Colombia.

Después de ese día hubo un duelo ante West Bromwich en el que James Rodríguez volvió a ausentarse. ¡Y ahora pasaría de nuevo! No se ha revelado cuál es la dolencia y van pasando los partidos sin que él juegue. Su regreso sería el sábado 13 de marzo en duelo en Goodison Park.

