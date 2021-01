¡Advertencia de Luis Fernando Muriel a Real Madrid!

Foto: GETTY IMAGES | ONE FOOTBALL

En poco más de un mes Real Madrid será el rival de Atalanta en la Champions League. Y Luis Fernando Muriel ya habló del duelo. El goleador del cuadro de Bérgamo en la temporada cree en el batacazo.

Lo dijo en entrevista con el diario L’Eco di Bergamo: “En la eliminación directa se juega a muerte y puede pasar cualquier cosa. Real Madrid es uno de los equipos más fuertes del mundo, pero tenemos muchas ganas de hacer grandes goles y seguir haciendo historia. Jugando como en la última temporada podemos soñar con algo bonito”, aseguró.

En aquella temporada que mencionó, Atalanta alcanzó los cuartos de final. Tuvo como protagonistas a Duván Zapata y Luis Fernando Muriel. Cayó eliminado agónicamente por PSG. Ahora va por revancha. Está cumpliendo otra temporada histórica en la que él ya aportó 13 goles en 20 partidos. Marcó en Serie A, Champions League y Copa Italia. Va por más.

Por primera vez desde que está en Atalanta tiene más goles que Duván Zapata (13 y 10). La competencia entre ellos es importante y aumenta el nivel del club. “Somos muy cercanos. Nos conocemos desde que teníamos 15 años. Nos asesoramos mutuamente y nos sentamos uno al lado del otro en el vestuario. Sucede que en el medio tiempo hablamos y nos preguntamos cómo estamos. Si anota, yo soy el primero en alegrarme y viceversa”, dijo.

Todavía con muchos partidos por delante (Atalanta está en octavos de final de la Champions, cuartos de la Copa Italia y compitiendo en la Serie A), Luis Fernando Muriel está a 6 goles de igualar su cifra de la temporada anterior. “Comparado con el año pasado estoy mejor. Me siento más dentro del mundo Atalanta. Ahora es más fácil entender la sincronización de los partidos y los movimientos de mis compañeros. Todo sale más fácil”.

Su rendimiento es altísimo pese a no ser siempre titular. En la campaña jugó 9 veces desde el inicio de los partidos (de 20). Aun así es el goleador del equipo. “Hay que saber interpretar los momentos. Respeto las elecciones de Gasperini y sé que puedo ayudar al equipo tanto desde el inicio como entrando. Trabajo para ser titular, no para salir al campo durante el partido. Esto me ayuda a estar preparado incluso cuando juego 20 minutos o media hora”.

Luis Fernando Muriel tras uno de sus goles de la temporada