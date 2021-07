Además de Messi, Luis Suárez también le dejó un mensaje a Yerry Mina

El delantero uruguayo le dejó un mensaje de felicitación a su amigo Lionel Messi y de paso también mandó un recadito para Yerry Mina.

Argentina se clasificó a una nueva final de la Copa América luego de superar en las semifinales a la Selección Colombia en la tanda de penales. El arquero Emiliano Martínez fue la figura de esta definición al atajar 3 de los 5 cobros colombianos, donde el que le atajó a Yerry Mina es el que más ruido ha generado a nivel internacional.

Lo primero y más importante, fue por la euforia de Lionel Messi tras el cobro del defensor del Everton. El astro del fútbol mundial se separó de sus compañeros y gritó en repetidas ocasiones: “Baila ahora, baila“, como lo reveló el canal TyC Sports con una cámara exclusiva para él. Una reacción que generó repercusiones.

Messi hizo una publicación en Instagram para celebrar el paso a la gran final y en los comentarios apareció su amigo y ex compañero del Barcelona, Luis Suárez, quien dolido por caer en los cuartos de final ante Colombia también en penales, le dejó un mensaje a Mina que en esa ocasión sí convirtió y celebró bailando. “Buena esa, chaval. Felicitaciones. Ahora sí que…“, y complementó con unos emoticones de baile.

Al parecer, a las grandes figuras del fútbol mundial no les agrada la particular forma de celebrar del que fuese su compañero en el Barcelona en 2018, recordando que hizo algo parecido cuando pateó un penal en la definición del trofeo Joan Gamper. Lo bueno de Conmebol, es que no pasará mucho tiempo para que se vuelvan a encontrar.